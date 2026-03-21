Un menor de 15 años fue aprehendido tras una persecución policial en el barrio Libertad, acusado de haber robado un vehículo en Estación Norte.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de las Comisarías Sexta y Cuarta, junto a efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local y Prefectura, quienes iniciaron el seguimiento del rodado tras detectar su circulación por la zona de Termas de Río Hondo y Gascón.

Durante la huida, el conductor abandonó el vehículo en Ecuador entre Río Negro y Santa Cruz y continuó la fuga a pie, aunque fue interceptado a pocas cuadras por el personal interviniente.

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Posteriormente, se constató que el automóvil marca Jeep tenía un pedido de secuestro activo emitido ese mismo día en el marco de una causa por robo, con intervención de la Comisaría Cuarta.

La víctima, una mujer de 52 años, se presentó en la dependencia policial y aportó datos que coincidían con las características del aprehendido, lo que permitió avanzar en la imputación.

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Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Yáñez Urrutia, quien dispuso la formación de una causa por el delito de robo, el secuestro del dinero que el menor tenía en su poder y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión.