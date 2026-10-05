Dos hombres de 21 años fueron aprehendidos durante la jornada del domingo, acusados de intentar cometer un robo en las inmediaciones del estadio José María Minella.

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El procedimiento estuvo a cargo de personal del Destacamento de Infantería de Mar del Plata, que interceptó a los sospechosos en la intersección de la avenida J. B. Justo y Diagonal Canosa, en el barrio Mundialista.

Tras ser identificados, uno de los jóvenes quedó aprehendido, mientras que el otro fue señalado como infractor.

Intervino la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes. Además, se labraron actuaciones por una infracción a la Ley 11.929, con intervención del Juzgado Correccional de Mar del Plata.

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