Un hombre de 27 años terminó herido y aprehendido anoche, después de un tiroteo con policías en Condarco y Martínez.

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Según la Policía, el hombre iba en una moto Honda CB 190 y les disparó a los efectivos de la Sección Motorizada Vial. Los agentes respondieron los disparos y una bala le dio en una pierna.

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Los policías participaban del operativo "Policiamiento General Pueyrredon". Tras el tiroteo, un equipo médico atendió al herido y después lo llevaron a la Unidad Penal N.º 44.

Tenía una pistola Taurus calibre 9 mm. Según el parte, el arma no figuraba como robada ni perdida.

La UFI de Flagrancia intervino en el caso y ordenó pericias sobre el arma y la moto.

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