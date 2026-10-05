1 min de lectura
Barrio Fray Luis Beltran: detuvieron a un hombre luego de un tiroteo con la policía
El sospechoso quedó herido en una pierna y está alojado en la Unidad Penal N.º 44. Le secuestraron una pistola Taurus 9 mm.
Un hombre de 27 años terminó herido y aprehendido anoche, después de un tiroteo con policías en Condarco y Martínez.
Según la Policía, el hombre iba en una moto Honda CB 190 y les disparó a los efectivos de la Sección Motorizada Vial. Los agentes respondieron los disparos y una bala le dio en una pierna.
Puede interesarte
Los policías participaban del operativo "Policiamiento General Pueyrredon". Tras el tiroteo, un equipo médico atendió al herido y después lo llevaron a la Unidad Penal N.º 44.
Tenía una pistola Taurus calibre 9 mm. Según el parte, el arma no figuraba como robada ni perdida.
La UFI de Flagrancia intervino en el caso y ordenó pericias sobre el arma y la moto.