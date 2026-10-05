Personal de la Comisaría Primera realizó allanamientos en Mar del Plata y Balcarce en el marco de una causa por hurto calamitoso y encubrimiento.

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La investigación se inició luego del robo de pertenencias de un hombre de 76 años fallecido. A partir de distintas tareas, los efectivos avanzaron con nuevos procedimientos en ambas ciudades.

En uno de los domicilios de Balcarce, la Policía secuestró un Renault Mégane que tenía pedido de secuestro activo desde junio por hurto automotor.

Por otro lado, en una vivienda de Mar del Plata se encontraron herramientas, teléfonos celulares, piezas y motores de aeromodelismo y una escopeta sin cañón. El arma tenía además la numeración suprimida.

Los operativos se suman a los realizados el pasado 24 de septiembre, cuando ya habían sido secuestradas cinco motocicletas, dos de ellas sustraídas en el hecho investigado. También se encontraron celulares, documentación y 32 gramos de marihuana.

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En aquella oportunidad, dos personas habían sido aprehendidas por hurto calamitoso.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 4, que avaló los secuestros y dispuso que los involucrados sean notificados por los delitos investigados. Por el momento, no se ordenaron nuevas detenciones.

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