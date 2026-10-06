Un hombre de 65 años fue aprehendido en inmediaciones de Córdoba y Luro, luego de una denuncia por un presunto caso de grooming.

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De acuerdo con la investigación, el acusado habría mantenido contacto telefónico con una adolescente de 15 años y posteriormente habría pactado un encuentro en esa zona de la ciudad.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Primera, que durante la intervención secuestró un teléfono celular iPhone 14, considerado de interés para avanzar con la investigación.

En el caso intervino la UFIJE OCTC, que dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro del dispositivo para realizar las actuaciones y pericias correspondientes.

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