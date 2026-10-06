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Aprehendieron a cuatro jóvenes con cannabis en un operativo policial
Tienen entre 18 y 29 años y fueron interceptados durante un operativo de policiamiento en la zona de 1° de Mayo y Brandsen. Les secuestraron 8,2 gramos de cannabis.
Cuatro jóvenes de entre 18 y 29 años fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en inmediaciones de 1° de Mayo y Brandsen.
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El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Fuerza Barrial de Aproximación XIII, que durante la intervención encontró en poder de los involucrados 8,2 gramos de cannabis sativa.
Tras el secuestro de la sustancia, tomó intervención la UFI de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones correspondientes, el secuestro del material y la notificación de la formación de la causa a los cuatro involucrados.