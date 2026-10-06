Personal de la Comisaría Primera realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en España al 700 en el barrio La Perla. En el marco de una investigación por amenazas y coacción.

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En el procedimiento se secuestró una pistola de airsoft color negro, calibre 4,5 milímetros con su cargador y una bolsa de balines metálicos.

El allanamiento tiene lugar por una investigación que se inició tras un curioso episodio que protagonizó la propietaria de la vivienda allanada, una mujer de 60 años.

De acuerdo a lo que se supo, la mujer habría exhibido un elemento similar a un arma de fuego en un instituto medico y habría amenazado al personal del lugar.

Tras este episodio comenzó la investigación que derivó en allanamiento. Por la causa, la ocupante de la vivienda fue notificada de la misma y además se le informó de una medida de restricción de acercamiento contra el lugar del hecho.

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En el caso intervino la UFI CTCS, a cargo de la Dra. Castañeda, quien avaló los secuestros y dispuso que la imputada permanezca en libertad.

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