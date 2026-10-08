Dos hombres de 28 y 41 años fueron aprehendidos durante la noche del miércoles por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) XIII de Mar del Plata, luego de evadir un control policial.

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El procedimiento se inició en inmediaciones de avenida Colón y 1° de Mayo, cuando los efectivos intentaron detener un Toyota Corolla en el que circulaban ambos sujetos. Tras la evasión se inició una persecución que terminó con la interceptación del vehículo.

Durante la requisa, los agentes secuestraron un arma de fuego calibre .22. Además, el Toyota Corolla fue incautado. Según se constató posteriormente, tanto el arma como el vehículo no registraban pedidos de secuestro activos.

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Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la aprehensión de ambos hombres por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y atentado y resistencia a la autoridad.

Los imputados quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

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