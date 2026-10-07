Un hombre de 41 años fue aprehendido luego de ser acusado de ingresar a una ferretería ubicada en Alvarado al 6700 y sustraer elementos del comercio.

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El hecho ocurrió luego de que el sospechoso rompiera parcialmente la vidriera del local y aprovechara la abertura para llevarse una caja de herramientas.

Tras la intervención policial, los efectivos del Comando de Patrullas Norte lograron aprehender al hombre y recuperar parte de los elementos vinculados al hecho.

Durante el procedimiento también se secuestró un taladro de impacto junto con su respectivo cargador.

En el caso intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal De la Canale, que dispuso las actuaciones de rigor y el secuestro de los elementos.