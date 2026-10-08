Un joven de 23 años fue encontrado muerto este jueves en una vivienda ubicada en Las Palmeras al 3500, con una herida de arma de fuego en la cabeza. El hecho es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo.

Ads

Puede interesarte

Personal policial acudió al domicilio tras recibir un llamado al 911 y encontró al joven sin signos vitales. En el lugar también se encontraba su expareja, quien brindó a los efectivos una primera explicación sobre lo ocurrido.

Según manifestó la mujer, ambos habían viajado desde Buenos Aires junto a su hijo para festejar un cumpleaños. De acuerdo con su relato, mientras se encontraban en la vivienda, el joven se dirigió hacia una de las habitaciones y poco después se escuchó un disparo.

Los investigadores no detectaron, en principio, signos de lucha dentro del inmueble ni daños que permitieran advertir un enfrentamiento. De todos modos, la Justicia busca establecer qué ocurrió antes y después de la detonación.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y secuestró una pistola calibre .380 ACP marca Star, que no presentaba numeración visible.

Ads

La investigación quedó a cargo de la UFIJE N° 7, a cargo del fiscal Russo, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. Como parte de las medidas ordenadas, se dispuso la realización de la autopsia para determinar las circunstancias y características del fallecimiento.

Por el momento, la Justicia aguarda el resultado de las pericias y del examen médico forense para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Ads