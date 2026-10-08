Un hombre de 33 años fue aprehendido luego de ser acusado de intentar sustraer elementos del interior de un Volkswagen Gol perteneciente a una empresa de seguridad privada, en la zona de San Luis entre 9 de Julio y 3 de Febrero.

Ads

El hecho fue advertido a través de las cámaras de seguridad, que permitieron detectar al sospechoso cuando habría violentado el vidrio de una de las puertas traseras del vehículo.

A partir de las imágenes, personal del Comando de Patrullas logró localizarlo a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento, también se secuestraron una caja con artículos para instalación de alarmas, una silla plegable y una bufanda que habría utilizado el imputado.

Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, que dispuso las actuaciones correspondientes y la notificación de la formación de causa al hombre aprehendido.

Ads

Ads