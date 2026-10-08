Un hombre de 27 años fue aprehendido este jueves luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en Vicente López y Planes al 2300, junto a otros tres sujetos.

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El hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre cuatro hombres que intentaban entrar al domicilio por una puerta trasera. Al advertir la llegada de los efectivos del Comando de Patrullas, los sospechosos intentaron escapar.

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Tres de ellos huyeron a bordo de un vehículo, mientras que el cuarto corrió a pie y fue alcanzado a pocos metros, en inmediaciones de Zacagnini y Vicente López y Planes.

Las personas que se encontraban en la vivienda resultaron ilesas y los sospechosos no lograron sustraer ningún elemento.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, que dispuso las actuaciones correspondientes y el alojamiento del aprehendido en la Unidad Penal N° 44.

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