Un hombre de 53 años fue aprehendido por la Policía, acusado de agredir físicamente a su pareja, de 35 años, en una vivienda ubicada en Gutenberg al 4800.

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El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del jueves, luego de un llamado al 911 realizado por la mujer, quien solicitó auxilio por una pelea con su pareja.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima pidiendo ayuda y procedieron a la aprehensión del hombre, señalado por haberla agredido en distintas partes del cuerpo dentro de la vivienda que ambos compartían.

En el caso intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, que dispuso la notificación de la formación de causa por lesiones agravadas por mediar violencia de género y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N.º 44.

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