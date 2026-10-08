El Personal de la Comisaría Octava, mientras realizaba un operativo de control, realizó una requisa a un interno de la Unidad Penal N°15 de Batán, donde se secuestro marihuana y otras sustancias.

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En el procedimiento secuestraron 12,5 gramos de cannabis sativa, 5,1 gramos de una sustancia polvorienta blanca que dio resultado negativo para cocaína. A su vez se encontraron diez pastillas celestes, cuya composición deberá ser determinada.

Intervino la UFI de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de tenencia de estupefacientes.

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