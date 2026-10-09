Un joven de 19 años protagonizó un siniestro vial en la costa de Mar del Plata, luego de perder el control de su vehículo, subir a la vereda e impactar contra el muro de piedra ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, a la altura de Alvear.

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El hecho ocurrió cuando el conductor de un Citroën Xsara Picasso intentaba tomar una curva y, por motivos que se investigan, terminó despistando. Según las primeras informaciones, las condiciones climáticas habrían influido en la pérdida de control del rodado.

Como consecuencia del impacto, se registraron daños materiales tanto en el automóvil como en el patrimonio municipal. A pesar de la violencia del choque, el joven resultó ileso.

En el lugar intervino personal del Comando Patrullas Norte, junto con agentes de Tránsito, quienes constataron que el conductor no contaba con licencia de conducir ni con el seguro obligatorio.

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Ante estas irregularidades, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y labraron las correspondientes actas de infracción por falta de documentación y daños al patrimonio municipal.

En el caso tomó intervención el Juzgado Correccional N.º 2.

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