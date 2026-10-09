Un hombre de 36 años fue aprehendido en Mar del Plata luego de agredir con un palo de madera a un agente de la Patrulla Municipal que intentaba intervenir en una pelea entre dos cuidacoches.

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El episodio ocurrió en la zona de avenida Peralta Ramos y Garay, donde los agentes acudieron tras ser alertados por un transeúnte sobre una confrontación entre dos hombres que utilizaban palos durante la disputa.

Cuando el personal municipal intentó separar a los involucrados, uno de ellos atacó a uno de los agentes y le provocó un corte en el labio.

Ante la agresión, se solicitó la intervención del Comando de Patrullas, cuyos efectivos colaboraron en la aprehensión del sospechoso, de 36 años.

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En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora Baqueiro, que dispuso la notificación de la formación de una causa por lesiones leves.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44, mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes.