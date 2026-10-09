Dos adolescentes de 16 años fueron aprehendidos en Mar del Plata luego de que efectivos policiales llevaran adelante tres allanamientos vinculados a una investigación por robos agravados, presuntamente cometidos en grupo y mediante la utilización de armas de fuego.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, que realizó los operativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos lograron aprehender a dos menores de 16 años y secuestraron una escopeta calibre 14, que no presentaba marca ni numeración visible.

Además, durante las requisas se incautaron dos teléfonos celulares y una gorra, elementos que fueron incorporados a la investigación por su posible vinculación con los delitos.

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La causa se encuentra caratulada como robo agravado en poblado y en banda, con utilización de armas de fuego, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades de los involucrados.

En el caso intervienen la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la fiscal María Baqueiro, y el Juzgado de Garantías del Joven N.º 2, encabezado por la jueza Mariana Iriani.

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