Fue a asistir a su hija tras un despiste y terminó demorado por insultar a la Policía
Un hombre de 55 años protagonizó un altercado con efectivos policiales que habían acudido a un siniestro vial en Mar del Plata. La conductora del vehículo era una adolescente de 17 años y el test de alcoholemia dio negativo.
El episodio ocurrió en calle Urquiza, entre avenida Paso y Almafuerte, donde personal policial llegó tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre el despiste de un automóvil. Mientras los efectivos intervenían en el lugar, se presentó el padre de la conductora, un hombre de 55 años, quien comenzó a increpar e insultar a los uniformados.
Según se informó, el hombre había acudido para asistir a su hija, pero durante el procedimiento mantuvo una actitud hostil hacia los agentes y desobedeció las indicaciones impartidas, por lo que fue demorado.
Por su parte, personal de Tránsito municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia a la adolescente de 17 años, cuyo resultado fue negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, se labraron infracciones por falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y daños a bienes del Estado, aunque no se dispuso el secuestro del automóvil.
Finalmente, tomó intervención el Juzgado Correccional N.º 2, que ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso la posterior libertad del hombre bajo caución juratoria.