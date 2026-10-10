Dos hombres de 42 y 36 años fueron aprehendidos por personal del Comando de Patrullas en Rawson y Lamadrid, luego de romper el vidrio de un Renault Mégane estacionado y sustraer elementos de su interior.

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El hecho fue advertido por la propietaria del vehículo, quien observó la maniobra desde su departamento y dio aviso a la Policía. Los efectivos secuestraron una varilla de hierro utilizada para cometer el ilícito y recuperaron la reposera y el parasol, que fueron restituidos a la víctima.

Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y el traslado de los aprehendidos a sede judicial.

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