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Despistó, chocó contra una carnicería y le secuestraron el auto tras un test de alcoholemia positivo
Un joven de 20 años perdió el control de su Fiat Siena, subió a la vereda e impactó contra la vidriera de la carnicería “El Mudo”. El test de alcoholemia arrojó 0,68 g/l. No hubo personas heridas.
Un siniestro vial se registró en la intersección de avenida Independencia y 11 de Septiembre, cuando un joven de 20 años perdió el control de su Fiat Siena, subió a la vereda y chocó contra la vidriera de la carnicería “El Mudo”.
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El impacto provocó daños materiales tanto en el comercio como en el vehículo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Tras el hecho, personal de Tránsito le realizó al conductor un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,68 gramos de alcohol por litro de sangre.
Ante esta situación, se labraron las infracciones correspondientes y se procedió al secuestro del automóvil.