Un hombre de 43 años fue aprehendido en Mar del Plata luego de llevarse un automóvil que estaba publicado para la venta en una red social y no devolverlo a su dueño. Tras una investigación policial, el vehículo fue recuperado durante un allanamiento de urgencia.

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El hecho comenzó cuando un joven de 20 años puso a la venta su Ford Escort por internet. Según denunció, un hombre se presentó acompañado por otras dos personas con la intención de probar el auto. Sin embargo, después de retirarse con el vehículo, nunca regresó.

Ante esta situación, la víctima realizó la denuncia y efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) iniciaron una investigación para localizar el automóvil e identificar al responsable.

A partir de las tareas realizadas, los policías establecieron que el Ford Escort se encontraba en una vivienda del barrio Félix U. Camet. Con intervención de la Fiscalía, se llevó adelante un allanamiento de urgencia que permitió recuperar el vehículo y aprehender al sospechoso.

Finalmente, el hombre de 43 años fue imputado por hurto automotor y estafa y trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos económicos, que continuará con las actuaciones correspondientes.