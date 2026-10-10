Personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Tandil al 300, en el marco de una investigación por un intento de robo automotor ocurrido en junio.

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Según se estableció en la investigación, dos sujetos abordaron a una mujer y uno de ellos intentó sustraerle el vehículo mientras exhibía un arma de fuego.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola semiautomática marca TALA, con su cargador y una munición, que se encontraba en el interior de un mueble de la vivienda.

En la causa intervino la ODCPA, que avaló el procedimiento y dispuso notificar al morador, un hombre de 56 años, por tenencia de arma de uso civil. Posteriormente, el hombre recuperó la libertad.

El arma incautada será sometida a las pericias correspondientes.

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