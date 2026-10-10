Dos hombres fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos mientras sustraían caños de cobre de medidores de gas domiciliarios. El procedimiento fue realizado por personal de la Patrulla Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad, tras una serie de alertas de vecinos.

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El hecho se registró durante un operativo preventivo dinámico, cuando los agentes realizaban controles vehiculares en la zona de Coronel Dorrego. En ese contexto, residentes del sector advirtieron sobre la presencia de dos sospechosos que estaban retirando cañerías de las instalaciones de gas de distintas viviendas.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron recorridas por las inmediaciones y recibieron un segundo aviso que permitió localizar a los involucrados en la intersección de Moreno y Arrué.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a los hombres manipulando las cabinas de los medidores. Al advertir la presencia del personal municipal, ambos se separaron y descartaron caños de cobre que presuntamente habían sustraído.

Con la colaboración de efectivos policiales, los sospechosos fueron aprehendidos y posteriormente trasladados a la Comisaría Duodécima, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

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Uno de los aspectos más preocupantes del episodio fue que el robo de las cañerías provocó pérdidas de gas en los medidores de las viviendas afectadas, generando una situación de peligro para los vecinos.

La intervención permitió interrumpir las maniobras delictivas y puso nuevamente en evidencia los riesgos que implica la sustracción de componentes de instalaciones de gas, debido a las posibles consecuencias para la seguridad de los residentes.

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