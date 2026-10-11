Un hombre de 49 años es investigado por presunta falsa denuncia y tentativa de estafa, luego de haber denunciado el supuesto robo de su automóvil y comunicar el hecho a su compañía de seguros.

Ads

La investigación comenzó a partir de una presentación realizada por el involucrado ante personal de la Comisaría Tercera, donde aseguró que le habían sustraído su Citroën C3 Aircross.

Sin embargo, las tareas investigativas permitieron detectar contradicciones en la versión del denunciante. A través del análisis de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios, los efectivos establecieron que el vehículo no habría estado en el lugar donde el hombre afirmó que se produjo el hurto.

Ante estas irregularidades, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10, especializada en delitos económicos, que dispuso notificar al sospechoso de la formación de una causa por falsa denuncia y tentativa de estafa.

Pese al avance de la investigación, no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad.

Ads

La Justicia continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existió una maniobra destinada a obtener un beneficio económico mediante el cobro del seguro.

Puede interesarte





Ads