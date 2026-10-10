Un hombre de 30 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado en el barrio Parque Independencia, en el marco de una investigación por robos agravados de automotores cometidos mediante asaltos con armas.

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El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta, cuyos efectivos llevaron adelante tareas investigativas a partir de un hecho delictivo ocurrido a principios de octubre.

Como resultado de las diligencias, los investigadores avanzaron con un allanamiento en una vivienda del mencionado barrio, donde lograron localizar y aprehender al sospechoso.

Durante el operativo, la Policía secuestró un teléfono celular, tres cuchillos, una réplica de pistola calibre 9 milímetros y dos camperas negras, elementos que serán analizados para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.

La causa se encuentra relacionada con una modalidad delictiva que consiste en la sustracción de vehículos mediante amenazas con armas, por lo que los investigadores buscan establecer la participación del aprehendido en los episodios denunciados.

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En el caso intervino la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODCPA), a cargo del fiscal Morán, quien dispuso el traslado del hombre para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades del sospechoso en los hechos investigados.