Un hombre de 48 años fue aprehendido en Mar del Plata cuando circulaba en un automóvil con pedido de secuestro activo por robo y múltiples irregularidades en sus elementos identificatorios. El vehículo, un Fiat Cronos gris, tenía las patentes bajo sospecha y presentaba adulteraciones en las numeraciones del motor y del chasis.

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El procedimiento se inició durante la tarde del domingo, cuando personal de la División Motorizada Sur realizaba un operativo de interceptación vehicular en avenida Constitución y avenida Félix U. Camet. Los efectivos advirtieron que un automóvil que ya había pasado por el control llevaba chapas patentes que no parecían originales y comenzaron a seguirlo para identificar al conductor.

Durante el desplazamiento, uno de los motociclistas policiales perdió el control de su rodado al intentar esquivar otro automóvil y rozar el equipaje de una moto policial. El efectivo cayó sobre la calzada e impactó contra tres vehículos. Como consecuencia, sufrió una lesión sangrante en la mano izquierda, mientras que los rodados involucrados registraron daños materiales.

En paralelo, los demás efectivos continuaron con la búsqueda del Fiat Cronos, que finalmente fue interceptado en Strobel y la costa.

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El auto tenía pedido de secuestro por robo

Al solicitarle la documentación al conductor, los policías detectaron irregularidades en la cédula identificatoria. La inspección de los números de motor y chasis permitió establecer que no coincidían con los grabados de fábrica ni con el modelo del vehículo.

También se encontraron anomalías en las obleas identificatorias y de verificación técnica vehicular. Tras consultar los registros, los investigadores confirmaron que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo desde el 7 de mayo de 2026, requerido por la UFIJ N.º 4 del Departamento Judicial de Morón en el marco de una causa por robo.

Un perito verificador examinó el rodado y constató que las numeraciones del chasis, el motor y los vidrios, además del sticker de seguridad, no eran originales ni se correspondían con el año de fabricación.

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Por disposición judicial, fueron secuestrados el automóvil, la cédula identificatoria y la oblea de verificación técnica vehicular.

Dos investigaciones judiciales

En la causa intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso actuaciones por encubrimiento.

Además, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Económicos, que ordenó investigar las posibles irregularidades documentales bajo los artículos 292 y 296 del Código Penal, vinculados con la falsificación y el uso de documentos falsos.

El hombre quedó aprehendido mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades por la circulación del vehículo robado y las adulteraciones detectadas.