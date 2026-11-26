Una perra que había sido sustraída a un vecino fue recuperada por efectivos de la Comisaría Decimoquinta, en el marco de una investigación que comenzó tras una serie de episodios violentos, entre ellos un incendio en una vivienda, daños a vehículos y el robo de distintos elementos.

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El animal, de raza Dogo y pelaje blanco, fue localizado en un descampado de las inmediaciones del lugar de los hechos. Según se informó, estaba atado con una soga a un árbol.

El hallazgo fue resultado de tareas investigativas y averiguaciones realizadas por el personal policial, que continuaba buscando a la perra. A partir de la información reunida, los efectivos recorrieron la zona hasta dar con el animal.

Por disposición de la UFIJE N.º 4, a cargo de la fiscal Constanza Mandagaran, se ordenó la restitución de la perra a su propietario y la realización de las actuaciones correspondientes.

La causa contempla los delitos de amenazas, robo, lesiones leves e incendio. En octubre, como parte de la investigación, se habían concretado cuatro allanamientos en los que se secuestraron armas de fuego, una réplica, equipos electrónicos y autopartes de un vehículo que registraba un pedido de secuestro vigente.

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La recuperación del animal se suma así a una investigación que ya había tenido distintos procedimientos judiciales y policiales.

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