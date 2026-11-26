Personal de la Subcomisaría Los Acantilados allanó un predio ubicado en la zona de las calles 515 y 487, que presuntamente era utilizado por personas vinculadas a delitos automotores como vía de escape y lugar para ocultar vehículos sustraídos.

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La investigación comenzó a partir de un intento de robo ocurrido el 29 de octubre, cuando dos delincuentes armados que circulaban en una motocicleta interceptaron a un hombre de 49 años en calle 40 y 511. Tras una breve persecución, los sospechosos abandonaron el rodado y escaparon entre los pastizales. La moto tenía un pedido de secuestro vigente por un hecho denunciado en la Comisaría Quinta.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el predio sería utilizado para esconder o dejar vehículos sustraídos, además de funcionar como lugar de escape. Con autorización judicial, realizaron allanamientos en tres construcciones ubicadas dentro del terreno.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró un handy marca Baofeng, cuatro teléfonos celulares y un chaleco antibalas con inscripción policial y numeración ilegible. El elemento fue encontrado entre los pastizales, cerca de autopartes incendiadas y de una de las construcciones.

En el marco del operativo, un hombre de 21 años fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento agravado. Intervinieron la UFIJE ODEPA y el Juzgado de Garantías N.º 2, que avalaron los secuestros y ordenaron continuar con las tareas investigativas y el análisis de los dispositivos incautados, sin descartar nuevos procedimientos.