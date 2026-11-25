Un hombre de 30 años fue detenido como principal sospechoso del homicidio de un vecino de 43 años, ocurrido el sábado pasado durante un intento de robo en una vivienda del barrio Jorge Newbery. La captura se concretó en el barrio Autódromo, luego de una serie de tareas investigativas encabezadas por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata.

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Los investigadores lograron localizar al acusado y lo interceptaron cuando salía de una casilla. El procedimiento fue coordinado por la fiscal Constanza Mandagarán, quien lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar las responsabilidades en el ataque.

Como parte de las diligencias, efectivos policiales también realizaron un allanamiento en la vivienda del padrastro del sospechoso. Allí secuestraron distintas prendas de vestir que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, podrían haber sido utilizadas durante el hecho que terminó con la muerte de la víctima.

Tras concretarse la detención y finalizar los procedimientos, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.