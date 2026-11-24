La policía detuvo este martes por la madrugada a un hombre de 44 años luego de que intentara disimular el robo de una batería y huyera con el repuesto a cuestas a bordo de una bicicleta en la zona centro-norte de Mar del Plata.

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El procedimiento se inició en calle Don Bosco, entre Bolívar y avenida Colón, cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte que recorrían el sector observaron al sospechoso junto a una camioneta Nissan Frontier estacionada, la cual tenía el capot abierto y el acumulador ya retirado de su alojamiento.

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Al advertir la presencia del móvil policial, el individuo intentó fingir normalidad y rápidamente escapó pedaleando con el elemento sustraído. Los uniformados iniciaron un seguimiento y solicitaron apoyo radial, logrando interceptarlo a pocas cuadras, en calle 1º de Mayo entre avenida Colón y Brown, con la colaboración de otro patrullero.

Durante la requisa, los agentes secuestraron tres llaves fijas que llevaba dentro de un morral, mientras que la batería marca Moura fue recuperada junto al rodado, propiedad de un joven de 28 años.

En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, quien dispuso la aprehensión del acusado por tentativa de robo y su posterior traslado a sede judicial.

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