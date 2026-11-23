Dos hermanos fueron aprehendidos este domingo por la tarde luego de un conflicto ocurrido en una vivienda ubicada en Rauch al 3000, en el barrio Belisario Roldán de Mar del Plata. Ambos quedaron imputados por el delito de daños.

Ads

El episodio se registró alrededor de las 19:20, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas agresivas en el domicilio. Al llegar, efectivos del Escuadrón de Caballería encontraron a un joven con heridas sangrantes en la cabeza y el rostro.

De acuerdo con el testimonio del dueño de la casa, un hombre de 47 años, los involucrados se habían presentado para exigirle dinero destinado a la compra de drogas. Frente a su rechazo, habrían reaccionado de manera violenta, ocasionando destrozos en el portón de entrada y rompiendo los vidrios de una ventana y una puerta.

Durante el enfrentamiento, el propietario aseguró que intentó defenderse arrojando un objeto contundente contra el muchacho, quien sufrió lesiones que requirieron asistencia médica.

Personal del SAME trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención y puntos de sutura en el cuero cabelludo. Una vez que obtuvo el alta, fue llevado a la dependencia policial y quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

Ads

Horas después, su hermana se acercó a la Comisaría Decimosegunda para consultar por su estado de salud. Tras una nueva intervención judicial, también se ordenó su detención y se le notificó la formación de una causa por el mismo delito.

Finalmente, ambos fueron trasladados a las unidades penales N.º 44 y N.º 50, respectivamente, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Ads