Dos hombres de 44 y 29 años fueron detenidos luego de protagonizar un robo en un comercio ubicado en Patagones al 700. Los sospechosos amenazaron con un cuchillo y escaparon con distintos elementos de valor.

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Durante el asalto, se llevaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos notebooks y otros objetos. Tras recibir la denuncia, la Policía desplegó un operativo cerrojo para localizar a los responsables.

El procedimiento permitió interceptar a uno de los sospechosos en Champagnat y Strobel, mientras que el segundo fue encontrado en Falkner al 7000.

Los hombres se movilizaban en una motocicleta Zanella ZB que tenía pedido de secuestro activo por hurto, solicitado por la Comisaría Séptima.

Durante el operativo, los efectivos recuperaron los elementos robados y secuestraron el cuchillo utilizado en el asalto, además de la motocicleta.

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Ambos aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 44 de Batán y quedaron a disposición de la Fiscalía N.º 14, ante la cual deberán comparecer por el hecho.