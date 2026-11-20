Efectivos de la Prefectura Naval Argentina aprehendieron a dos hombres de 32 y 27 años y a una mujer de 32, luego de que intentaran realizar una compra por $689.994 con una tarjeta de crédito robada. El procedimiento se llevó a cabo en un complejo comercial de la zona del puerto de Mar del Plata, después de que los sospechosos intentaran utilizar el plástico sustraído horas antes del interior de un automóvil.

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Según se informó oficialmente, el episodio ocurrió cuando los tres involucrados ingresaron a un centro comercial, gastronómico y cultural ubicado sobre la avenida de los Trabajadores y se dirigieron a un local de indumentaria deportiva.

Allí seleccionaron distintas prendas y productos por un monto total de $689.994. Sin embargo, al momento de realizar el pago, presentaron una tarjeta cuya titularidad no pudieron acreditar ni justificar.

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Ante esta situación, personal de Prefectura que realizaba recorridas preventivas en el predio intervino en el comercio, identificó a los sospechosos y los demoró para avanzar con las averiguaciones correspondientes.

A partir de las diligencias, los efectivos lograron contactar a la titular de la tarjeta, una mujer de 41 años, quien manifestó que esa misma mañana le habían sustraído distintas pertenencias del interior de su automóvil.

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El vehículo se encontraba estacionado en inmediaciones de la intersección de la avenida Mario Bravo y Pescadores. Además, durante la requisa realizada a la mujer aprehendida, los uniformados encontraron otras tarjetas que también pertenecían a la damnificada.

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En la causa intervino la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de David Bruna, quien dispuso la aprehensión de los tres involucrados, la formación de una causa penal y la recepción de la declaración testimonial de la víctima.

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