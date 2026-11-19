Un hombre de 28 años fue aprehendido la noche del miércoles 18 de noviembre cerca de Carlos Pellegrini y Quintana, en Mar del Plata. Dos hombres denunciaron que lo habían visto dentro de un Ford Focus estacionado en las inmediaciones de Bernardo de Irigoyen y Primera Junta.

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Según el relato de los damnificados, habían dejado el auto para hacer una compra en un comercio gastronómico. Al salir, vieron la luz interior encendida y a un hombre que, al parecer, fotografiaba documentación guardada en la guantera. Cuando le gritaron que se detuviera, escapó a pie.

Los denunciantes lo siguieron unos 300 metros y, con ayuda de personas que circulaban por la zona, lo retuvieron hasta que llegó personal del Comando de Patrullas Norte. Al revisar el morral del sospechoso, los efectivos encontraron una tarjeta de identificación que pertenecía a la pareja de uno de los damnificados. También secuestraron un celular y una herramienta metálica casera que, según el parte policial, era compatible con las que se usan para forzar cerraduras.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, que dispuso iniciar actuaciones por hurto en grado de tentativa, notificar al hombre de la imputación y trasladarlo a la Unidad Penal N.º 44.

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