Personal policial aprehendió a un hombre de 30 años acusado de sustraer herramientas del interior de una camioneta Ford Ranger, luego de violentar el vehículo que se encontraba estacionado en la zona costera de la ciudad.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho habría sido cometido junto a otro individuo de 25 años y fue advertido por vecinos y testigos que presenciaron la maniobra en inmediaciones de Córdoba y avenida Félix U. Camet.

Tras recibir el alerta, los efectivos desplegaron un operativo en la zona que permitió interceptar a uno de los sospechosos. Durante el procedimiento, recuperaron la totalidad de las herramientas sustraídas y secuestraron un buzo negro que habría sido utilizado durante el robo.

En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, quien dispuso la realización de las actuaciones judiciales correspondientes y ordenó el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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