Un hombre de 40 años fue aprehendido durante la noche del lunes, acusado de provocar daños en varios vehículos estacionados en Mar del Plata. La intervención comenzó después de que testigos alertaran a la Policía sobre los ataques.

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Según informaron fuentes policiales, empleados de un local gastronómico ubicado en inmediaciones de Alberti y Arenales observaron al sospechoso mientras golpeaba autos estacionados. Intentaron detenerlo, pero no lo consiguieron y dieron aviso al 911.

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Con esa información, efectivos del Comando de Patrullas Norte localizaron al hombre en avenida Colón, entre Las Heras y Lamadrid. Al momento de identificarlo, advirtieron que tenía cortes superficiales en las manos y restos de vidrio en las mangas de su buzo.

Entre los vehículos dañados, la Policía constató la rotura de la luneta trasera de un Renault Sandero rojo, que estaba estacionado en Rawson y Arenales.

El hombre fue trasladado a una dependencia policial. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, dispuso su aprehensión y la formación de una causa por daño. También ordenó las actuaciones médicas correspondientes y que comparezca ante la Justicia este martes a las 8.

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