El hecho ocurrió en Garay, entre Olavarría y Alsina, donde el menor le habría quitado la cadena a la víctima y escapado del lugar.

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Tras recibir el aviso, personal del Comando de Patrullas Norte inició un operativo y logró interceptar al sospechoso en Güemes y Castelli. Durante la intervención, los efectivos encontraron la joya entre sus prendas y secuestraron la bicicleta que utilizaba para movilizarse.

La investigación también contó con el testimonio de una persona que presenció el robo, lo que permitió aportar información sobre lo ocurrido.

Finalmente, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 4 ordenó el traslado del adolescente al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), mientras que la cadena recuperada fue devuelta a su propietaria.