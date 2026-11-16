Un hombre de 40 años con amplio prontuario delictivo fue aprehendido este domingo por la tarde luego de irrumpir en una vivienda, golpear salvajemente a un jubilado de 78 años y robarle su teléfono celular. El violento episodio tuvo lugar alrededor de las 19 horas en la zona de calle Irala y avenida De las Olimpiadas.

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La secuencia fue advertida por efectivos de la División Delegación de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslados de Detenidos que participaban del operativo de seguridad por el encuentro entre Alvarado y Sarmiento de La Banda en el estadio José María Minella. Los agentes observaron a un sujeto correr llevando un balde en la mano, mientras que a pocos metros un hombre mayor salía de su domicilio con el rostro ensangrentado pidiendo auxilio y denunciando haber sido asaltado.

De inmediato, los uniformados iniciaron una persecución a pie que culminó con la interceptación del sospechoso en las cercanías del predio deportivo. Al advertir el robo y el estado en el que había quedado el vecino, un grupo de personas que circulaba por la zona se abalanzó sobre el delincuente y comenzó a agredirlo, lo que obligó a la policía a solicitar refuerzos para dispersar a la multitud, resguardar la integridad del imputado y concretar el traslado.

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De acuerdo al testimonio de la víctima, el asaltante lo sorprendió en el interior de su casa y comenzó a golpearlo a puñetazos, provocándole heridas en la cara, los brazos y las manos. Luego, lo arrastró hasta una de las habitaciones, revisó el mobiliario en busca de objetos de valor y se apoderó de un teléfono celular Samsung A06. Cuando el jubilado intentó escapar hacia la calle para pedir ayuda, volvió a ser atacado antes de que el ladrón emprendiera la huida.

Minutos después del procedimiento, un grupo de menores se acercó al cordón policial para hacer entrega de un teléfono celular negro que habían encontrado tirado en las inmediaciones. El damnificado lo reconoció como propio y el aparato le fue restituido en el lugar.

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En el caso tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de robo en grado de tentativa y ordenó el traslado del detenido a sede judicial. Al cruzar sus datos en el sistema informático, los investigadores constataron que el sujeto posee un extenso historial de antecedentes penales desde 2013 por delitos contra la propiedad, daños y hurto agravado por escalamiento.

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