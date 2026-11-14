Dos allanamientos realizados en domicilios de los barrios Jorge Newbery y La Herradura permitieron secuestrar un revólver calibre .32 y otros elementos de interés para dos investigaciones por hechos delictivos ocurridos el 2 de noviembre. Como resultado de los procedimientos, personal policial identificó a cuatro adolescentes de entre 16 y 17 años. Las medidas fueron llevadas adelante por efectivos de la Comisaría Duodécima, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

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La investigación incluyó dos episodios. El primero fue el hurto agravado de un automóvil Volkswagen Gol que su propietario, un hombre de 46 años, había dejado estacionado en la vía pública, en inmediaciones de Belgrano al 11.300. Según denunció, observó a un sujeto ingresar al vehículo y escapar. Posteriormente, el rodado fue localizado por personal policial en la zona de Delayosa y Bolívar.

El segundo hecho fue un robo agravado con lesiones ocurrido en la intersección de Rivadavia y avenida Hipódromo. En esa oportunidad, un conductor de una aplicación de viajes, de 45 años, fue abordado por tres personas. Una mujer y un hombre subieron al vehículo y lo amenazaron con armas de fuego, mientras que un tercer involucrado lo golpeó en la cabeza al descender. Los autores escaparon en el automóvil, que fue localizado poco después mediante el sistema de geolocalización.

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A partir de las tareas investigativas del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Duodécima, que incluyeron la recepción de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad, el análisis de publicaciones en redes sociales y comparativas de información, los investigadores reunieron elementos para solicitar las órdenes de allanamiento.

Los procedimientos se concretaron en una vivienda de Moreno al 12.000 y en un departamento ubicado en Rivadavia al 9600. Participaron efectivos de los GTO de las comisarías Cuarta, Sexta y Undécima, además de personal de Infantería, que estuvo a cargo de las tareas de contención.

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Durante el primer allanamiento, los policías secuestraron un revólver calibre .32 sin municiones, una llave de ignición vehicular, un equipo DVR, una rueda de auxilio, una munición calibre .22 y un camperón negro. En el segundo domicilio, en tanto, incautaron un par de zapatillas deportivas negras y un pantalón deportivo con el escudo del Club Atlético Boca Juniors.

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Por disposición de la fiscal Mariana Baqueiro, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, los cuatro adolescentes fueron identificados y notificados de la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

La fiscalía no dispuso medidas restrictivas de la libertad respecto de los jóvenes, por lo que no quedaron detenidos.

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