Un joven de 24 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes, luego de ingresar a un predio municipal para intentar robar elementos de alumbrado público. Durante el procedimiento, la Policía también encontró una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por robo.

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El hecho ocurrió en las instalaciones de Alumbrado Público, ubicadas en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y Reforma Universitaria, donde efectivos que cumplían tareas de seguridad adicional detectaron la presencia de un hombre dentro del establecimiento.

Según se informó, el sospechoso habría ingresado tras saltar un paredón y violentar el alambrado perimetral. Mientras recorrían el lugar, los policías lo observaron cerca de la calle Teodoro Bronzini con una bolsa de arpillera blanca.

Al interceptarlo, comprobaron que transportaba 11 bobinas de cobre utilizadas en luminarias y dos lámparas de alumbrado público, elementos que presuntamente intentaba sustraer del predio. Además, encontraron una linterna entre sus pertenencias.

Sin embargo, durante la inspección del sector por el que habría ingresado, los efectivos realizaron otro hallazgo. Del otro lado del paredón, junto al cerco dañado, había una motocicleta Motomel negra sin patente colocada.

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Al verificar los datos del vehículo, descubrieron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 24 de octubre de 2026, solicitado por la Comisaría 16ª en el marco de una causa por robo agravado de motocicleta.

Ante esta situación, los policías secuestraron tanto las bobinas de cobre y las lámparas como el rodado, mientras que el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Octava.

Finalmente, la fiscal Mariana Baqueiro, de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de una causa por tentativa de robo y encubrimiento. Además, ordenó que el aprehendido fuera presentado ante la Justicia durante las primeras horas del día.

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