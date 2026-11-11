Un hombre de 33 años fue detenido en Batán, acusado de amenazar con un arma de fuego a una mujer de 49 años. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio El Colmenar, donde la Policía secuestró prendas que serían de interés para la investigación y una munición calibre 9 milímetros servida.

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El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 6 de noviembre. Según la denuncia, la mujer se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por un hombre que llamó su atención y luego extrajo una pistola de entre sus prendas para exhibírsela.

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A partir de la presentación, efectivos de la Comisaría Octava realizaron tareas investigativas, analizaron registros fílmicos y reunieron elementos para identificar al presunto autor y establecer dónde vivía. Con esas pruebas, la Justicia autorizó un allanamiento en un inmueble del barrio.

Durante el operativo, realizado con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el investigado intentó escapar y fue interceptado por los policías en una vivienda lindante.

En el lugar secuestraron una campera deportiva negra, un short azul y un par de ojotas negras con detalles blancos. También incautaron una munición calibre 9 milímetros servida.

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El hombre quedó detenido y fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, por disposición de la fiscalía. Intervienen la UFI C.T.C.P., a cargo de Graciela Trill, y el Juzgado de Garantías N.º 3, encabezado por Rosa Frende.

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