Un automóvil que registraba un pedido de secuestro activo desde 2010 fue detectado durante una recorrida preventiva del Comando de Patrullas Norte en Mar del Plata.

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El episodio ocurrió durante la noche del 10 de noviembre, cuando los efectivos advirtieron que varias personas empujaban un Volkswagen Polo gris plata en inmediaciones de Brandsen y Ecuador.

Al identificar al conductor, un hombre de 32 años, y consultar los datos del rodado en el sistema policial, constataron que tenía un requerimiento vigente solicitado por la Comisaría Cuarta, en el marco de una causa por hurto automotor. El pedido había sido registrado el 14 de septiembre de 2010.

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Ante la consulta por la documentación del vehículo, el hombre manifestó que no la tenía en ese momento.

La situación fue comunicada a la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso el secuestro del automóvil y la notificación de la formación de una causa por encubrimiento.

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Finalmente, una vez cumplidas las diligencias correspondientes, el conductor recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

El pedido de secuestro del Volkswagen Polo tenía más de 16 años de antigüedad.

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