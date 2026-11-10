Llevaba patines, un inflador y otros elementos cubiertos con una frazada y lo interceptó la Policía
El hombre, de 25 años, fue observado durante una recorrida preventiva en la zona de Moreno y Santiago del Estero. Los efectivos secuestraron una mochila, un minicompresor, patines y elementos de protección.
Una recorrida preventiva durante la madrugada de este martes terminó con el secuestro de varios objetos que un hombre trasladaba cubiertos con una frazada, en inmediaciones de Moreno y Santiago del Estero.
Según informaron fuentes policiales, el personal del Comando de Patrullas Norte intentó identificar al joven, de 25 años, y verificar los elementos que llevaba. Sin embargo, el hombre se habría negado a colaborar y reaccionó de manera agresiva contra los efectivos, a quienes habría arrojado patadas.
Ante la situación, otros móviles acudieron en apoyo y lograron reducirlo. Durante el procedimiento, dos policías sufrieron lesiones en una mano y una pierna. Además, durante el traslado a la dependencia, el aprehendido comenzó a golpearse la cabeza contra el interior del patrullero y se provocó lesiones.
Entre los elementos secuestrados había una mochila, un minicompresor o inflador inalámbrico con su estuche y accesorios, un par de patines en línea, un casco y un juego de rodilleras y coderas. El procedimiento se realizó en presencia de un testigo.
La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor Arévalo, dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un funcionario público. El hombre quedó a disposición de la Justicia.