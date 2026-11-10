Una recorrida preventiva durante la madrugada de este martes terminó con el secuestro de varios objetos que un hombre trasladaba cubiertos con una frazada, en inmediaciones de Moreno y Santiago del Estero.

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Según informaron fuentes policiales, el personal del Comando de Patrullas Norte intentó identificar al joven, de 25 años, y verificar los elementos que llevaba. Sin embargo, el hombre se habría negado a colaborar y reaccionó de manera agresiva contra los efectivos, a quienes habría arrojado patadas.

Ante la situación, otros móviles acudieron en apoyo y lograron reducirlo. Durante el procedimiento, dos policías sufrieron lesiones en una mano y una pierna. Además, durante el traslado a la dependencia, el aprehendido comenzó a golpearse la cabeza contra el interior del patrullero y se provocó lesiones.

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Entre los elementos secuestrados había una mochila, un minicompresor o inflador inalámbrico con su estuche y accesorios, un par de patines en línea, un casco y un juego de rodilleras y coderas. El procedimiento se realizó en presencia de un testigo.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor Arévalo, dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un funcionario público. El hombre quedó a disposición de la Justicia.

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