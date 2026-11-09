Un hombre de 35 años fue aprehendido luego de intentar escapar de una vivienda en la que, según la investigación, había reunido distintos elementos para llevárselos. La Policía lo encontró a pocas cuadras, después de una persecución a pie durante la cual se quitó un chaleco para continuar la fuga con otra vestimenta.

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El episodio ocurrió durante la noche del domingo en Bermejo al 2700. Un aviso a la Comisaría Quinta alertó sobre la presencia de un hombre dentro de la propiedad. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas Sur lo vieron saltar el alambrado perimetral desde el sector trasero.

Durante la persecución, el sospechoso se desprendió de un chaleco azul y siguió corriendo con una remera roja y un pantalón verde. Minutos después, otro móvil policial lo interceptó en inmediaciones de avenida Edison y Calabria.

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Al revisar la vivienda, los efectivos encontraron en el patio dos palos de golf, un inodoro con tabla, un bidet con grifería y un pico de obra que habría sido utilizado para forzar la puerta. Los objetos estaban apilados y presuntamente preparados para ser retirados. Un vecino también aportó imágenes del momento en que el hombre escapaba.

La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, dispuso actuaciones por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. El aprehendido fue notificado de la causa y trasladado a sede fiscal para la primera audiencia.

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