Tenía una patente de otro auto y escondía una llave original: cayó con una Suran robada
El vehículo había sido sustraído dos días antes y fue localizado en una vivienda de Monte Terrabusi. El sospechoso, de 24 años, quedó imputado por encubrimiento.
Una Volkswagen Suran robada fue encontrada en una vivienda del barrio Monte Terrabusi con una patente correspondiente a otro vehículo, aunque sus cristales y autopartes todavía conservaban la identificación original. Por el hecho, un joven de 24 años fue aprehendido.
El procedimiento se inició a partir de una denuncia por la sustracción del automóvil, ocurrida el 5 de noviembre en la vía pública. Según informó la víctima, el vehículo había quedado estacionado en la zona de Guardavidas Guillermo Volpe y Quintana, con una llave oculta en la tapa del tanque de combustible.
Dos días después, personal de las comisarías Novena y Tercera recibió a través de Instagram información sobre la posible ubicación del rodado, en inmediaciones de 429 y 18 de Febrero. Al llegar, los efectivos observaron a un hombre que intentó refugiarse en una casilla.
Tras un allanamiento de urgencia, la Policía secuestró el vehículo, una llave original y un teléfono iPhone. También constató que la patente colocada no correspondía a la Suran, mientras que los cristales y las autopartes mantenían los números de identificación del automóvil sustraído.
La fiscal Mariana Baqueiro, de la UFI de Flagrancia, dispuso la imputación del joven por encubrimiento y su traslado a la Unidad Penal 44 de Batán.