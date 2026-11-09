Una Volkswagen Suran robada fue encontrada en una vivienda del barrio Monte Terrabusi con una patente correspondiente a otro vehículo, aunque sus cristales y autopartes todavía conservaban la identificación original. Por el hecho, un joven de 24 años fue aprehendido.

Ads

El procedimiento se inició a partir de una denuncia por la sustracción del automóvil, ocurrida el 5 de noviembre en la vía pública. Según informó la víctima, el vehículo había quedado estacionado en la zona de Guardavidas Guillermo Volpe y Quintana, con una llave oculta en la tapa del tanque de combustible.

Puede interesarte

Dos días después, personal de las comisarías Novena y Tercera recibió a través de Instagram información sobre la posible ubicación del rodado, en inmediaciones de 429 y 18 de Febrero. Al llegar, los efectivos observaron a un hombre que intentó refugiarse en una casilla.

Tras un allanamiento de urgencia, la Policía secuestró el vehículo, una llave original y un teléfono iPhone. También constató que la patente colocada no correspondía a la Suran, mientras que los cristales y las autopartes mantenían los números de identificación del automóvil sustraído.

La fiscal Mariana Baqueiro, de la UFI de Flagrancia, dispuso la imputación del joven por encubrimiento y su traslado a la Unidad Penal 44 de Batán.

Ads

Ads