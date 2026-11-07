Tres hombres de 23, 30 y 34 años fueron detenidos este sábado luego de intentar robarle el auto a un conductor y disparar contra su vehículo. El hecho ocurrió en la zona de Canteras y Yemegueche y terminó con el secuestro de dos armas y teléfonos celulares.

Ads

Todo comenzó cuando un hombre de 35 años llamó al 911 para denunciar que tres sujetos armados habían intentado quitarle su Chevrolet Prisma mientras circulaba por el lugar. El conductor logró esquivarlos y escapar, pero uno de los atacantes disparó contra el automóvil y la bala impactó en el parabrisas.

Tras recibir el aviso, efectivos del Comando de Patrullas Sur llegaron al lugar y hablaron con la víctima, quien aportó detalles sobre la apariencia y la ropa de los agresores.

Con esa información, los policías recorrieron la zona y encontraron a los tres sospechosos a pocos metros. Aunque intentaron escapar, fueron rápidamente reducidos y detenidos.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una escopeta casera conocida como “tumbera”, cargada con un cartucho calibre 12/70, otro cartucho calibre 16 y una réplica de pistola calibre 5,5. También incautaron dos teléfonos celulares que serán analizados.

Ads

Además, los investigadores lograron relacionar a los detenidos con otros tres delitos ocurridos durante octubre: el robo de una moto el día 5, el de un automóvil el 6 y un asalto en una vivienda con personas en su interior el 21.

Los tres hombres registraban antecedentes policiales y judiciales por distintos hechos, entre ellos robos, amenazas, portación ilegal de armas y resistencia a la autoridad.

La causa quedó a cargo de la fiscal Romana Díaz, de la UFI N.º 6, quien ordenó que los sospechosos permanezcan detenidos por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y por actuar en grupo en una zona poblada.

Ads

Finalmente, los tres fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanecerán alojados hasta prestar declaración ante la Justicia.

Puede interesarte