Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio El Progreso, en el marco de una investigación por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. El procedimiento se llevó a cabo durante los últimos días, bajo las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, y culminó con el secuestro de un teléfono celular y la identificación de un hombre argentino de 21 años.

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La investigación se inició a instancias de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, bajo la órbita de Graciela Trill. A partir de las tareas de campo ordenadas por la fiscalía, personal de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata ejecutó una orden de registro en un inmueble ubicado en Valentini 1400.

Durante la inspección del domicilio, los efectivos detectaron que una cuenta de WhatsApp vinculada a un teléfono celular encontrado en la propiedad almacenaba múltiples archivos de video con contenido ilícito de representación explícita de menores.

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Tras el hallazgo, los uniformados realizaron una consulta con el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, encabezado por Lucrecia Bustos. Desde ese organismo judicial se dispuso el secuestro inmediato del dispositivo móvil y la notificación formal de la formación de causa al ciudadano de 21 años.

El teléfono incautado quedó a disposición de la Justicia como parte de la investigación, caratulada como Producción, comercialización, etc. de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

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