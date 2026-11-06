Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este viernes luego de robar más de 800 mil pesos de un local gastronómico ubicado en pleno centro de Mar del Plata. El sospechoso intentó escapar cuando llegó la Policía, pero fue atrapado a pocas cuadras del lugar.

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El hecho ocurrió en “Barra Brava”, un comercio ubicado en San Martín al 2900. Tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en curso, efectivos del Comando de Patrullas Norte se acercaron al establecimiento y encontraron a un hombre que salía del interior después de haber retirado parte de la persiana metálica.

El sospechoso tenía el rostro cubierto con un pasamontañas negro y llevaba una linterna colocada en la cabeza. Al notar la presencia policial, primero intentó esconderse y luego escapó corriendo en dirección a plaza San Martín.

Los efectivos comenzaron a perseguirlo y finalmente lograron alcanzarlo en Diagonal Pueyrredón e Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, el hombre se resistió a la detención y debió ser reducido por los policías. Durante el procedimiento sufrió un corte superficial en la nariz al golpearse contra una bicicleta estacionada.

Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron más de 800 mil pesos en efectivo distribuidos en sobres, dos destornilladores, un pasamontañas y una linterna tipo vincha. Además, inspeccionaron dos mochilas que habían quedado en el lugar y encontraron un alicate.

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La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, dirigida por la fiscal María Isabel Sánchez, quien dispuso que el hombre fuera imputado por robo.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.