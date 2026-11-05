Amenazó de muerte a su ex pareja y a sus cuatro hijos: lo detuvieron y secuestraron armas y municiones
Un hombre de 34 años fue detenido tras ser denunciado por reiteradas amenazas. La Policía allanó dos viviendas.
Un hombre de 34 años fue detenido, acusado de amenazar de muerte a su expareja y a sus cuatro hijos en distintos episodios de violencia de género. La investigación permitió realizar dos allanamientos simultáneos, durante los cuales se secuestraron armas, municiones y otros elementos relacionados con la causa.
La investigación comenzó a partir de las denuncias de una mujer de 39 años, quien aseguró haber recibido amenazas reiteradas por parte de su expareja, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente 15 años y tiene cuatro hijos en común.
Según relató la víctima, uno de los hechos ocurrió en agosto, cuando el hombre la habría amenazado de muerte y realizado gestos intimidatorios. Luego, habría salido al patio de su vivienda con un arma de fuego y también amenazado a sus hijos.
La situación volvió a repetirse a fines de octubre, cuando la mujer denunció nuevas amenazas de muerte dirigidas tanto hacia ella como hacia los menores. En esa oportunidad, el acusado habría exhibido un arma de fuego y se retiró hacia su domicilio ante la presencia policial.
A partir de las denuncias, efectivos de la Comisaría Decimoquinta realizaron tareas de vigilancia, reunieron testimonios y avanzaron con la investigación. Con las pruebas obtenidas, la Justicia autorizó dos allanamientos en viviendas ubicadas en Los Duraznos al 2900 y Los Helechos al 5000.
Durante el primer procedimiento, la Policía detuvo al sospechoso y secuestró tres teléfonos celulares y dos réplicas de armas de fuego.
En la segunda vivienda, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12/70 con la culata recortada, 17 cartuchos del mismo calibre, un arma de fabricación casera adaptada para municiones calibre .22 y ocho balas calibre .22 corto.
Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Decimoquinta, con la colaboración de efectivos de las comisarías Segunda y Séptima y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).
La causa quedó en manos de la Fiscalía N.º 15, a cargo de Paulo Cubas, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 5, encabezado por Gabriel Bombini.
Finalmente, la Justicia avaló el secuestro de los elementos encontrados y dispuso que el hombre de 34 años fuera trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanece detenido mientras avanza la investigación por los dos hechos de amenazas agravadas.