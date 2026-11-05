Un hombre de 34 años fue detenido, acusado de amenazar de muerte a su expareja y a sus cuatro hijos en distintos episodios de violencia de género. La investigación permitió realizar dos allanamientos simultáneos, durante los cuales se secuestraron armas, municiones y otros elementos relacionados con la causa.

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La investigación comenzó a partir de las denuncias de una mujer de 39 años, quien aseguró haber recibido amenazas reiteradas por parte de su expareja, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente 15 años y tiene cuatro hijos en común.

Según relató la víctima, uno de los hechos ocurrió en agosto, cuando el hombre la habría amenazado de muerte y realizado gestos intimidatorios. Luego, habría salido al patio de su vivienda con un arma de fuego y también amenazado a sus hijos.

La situación volvió a repetirse a fines de octubre, cuando la mujer denunció nuevas amenazas de muerte dirigidas tanto hacia ella como hacia los menores. En esa oportunidad, el acusado habría exhibido un arma de fuego y se retiró hacia su domicilio ante la presencia policial.

A partir de las denuncias, efectivos de la Comisaría Decimoquinta realizaron tareas de vigilancia, reunieron testimonios y avanzaron con la investigación. Con las pruebas obtenidas, la Justicia autorizó dos allanamientos en viviendas ubicadas en Los Duraznos al 2900 y Los Helechos al 5000.

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Durante el primer procedimiento, la Policía detuvo al sospechoso y secuestró tres teléfonos celulares y dos réplicas de armas de fuego.

En la segunda vivienda, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12/70 con la culata recortada, 17 cartuchos del mismo calibre, un arma de fabricación casera adaptada para municiones calibre .22 y ocho balas calibre .22 corto.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Decimoquinta, con la colaboración de efectivos de las comisarías Segunda y Séptima y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

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La causa quedó en manos de la Fiscalía N.º 15, a cargo de Paulo Cubas, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 5, encabezado por Gabriel Bombini.

Finalmente, la Justicia avaló el secuestro de los elementos encontrados y dispuso que el hombre de 34 años fuera trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanece detenido mientras avanza la investigación por los dos hechos de amenazas agravadas.