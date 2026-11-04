Un operativo policial permitió desarticular varios puntos de acopio y despiece de motocicletas robadas en la zona sur de Mar del Plata, tras cuatro allanamientos simultáneos realizados en los barrios Colinas de Peralta Ramos y Juramento. Como resultado, fueron aprehendidos tres adultos, dos adolescentes quedaron notificados por encubrimiento y se recuperaron tres rodados sustraídos, además de secuestrarse autopartes, herramientas y armas de fuego.

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La investigación se inició a partir del robo de una motocicleta ocurrido el 20 de octubre. A través del análisis de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas, junto con tareas de campo realizadas por el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta, los investigadores determinaron que el vehículo había sido ingresado en una vivienda ubicada en Gutenberg al 3500.

Las diligencias posteriores permitieron identificar otros tres inmuebles que estarían vinculados con la recepción de motocicletas robadas y el almacenamiento de autopartes.

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Con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos realizaron los cuatro procedimientos. En el domicilio de Gutenberg al 3500 aprehendieron a un hombre presuntamente vinculado con el robo que dio origen a la investigación.

En un segundo objetivo, ubicado en la intersección de Benito Lynch y Don Orione, fueron aprehendidos un hombre y una mujer. Allí se secuestraron una chapa patente con pedido de secuestro activo, herramientas y una réplica de revólver.

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Por otra parte, en una vivienda de Nápoles al 4300, el personal policial incautó una carabina Winchester calibre .22 con municiones, una motocicleta Mondial Max 110 que registraba una denuncia por robo del 25 de octubre, una importante cantidad de autopartes y elementos de corte.

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Finalmente, en el cuarto inmueble recuperaron una Zanella Due 110, sustraída mediante robo agravado el 21 de octubre, y una Keller 110, que tenía un pedido de secuestro por hurto del 31 de octubre. En ese lugar también se secuestraron una réplica de pistola y un arma tumbera de fabricación casera.

En las actuaciones intervinieron la Unidad Funcional de Instrucción N°1, a cargo de Florence Salas; la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODCPA), conducida por Joaquín Morán; y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, a cargo de Walter Martínez Soto.

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Por disposición de la fiscalía especializada en delitos automotores, los tres adultos aprehendidos fueron trasladados a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán. En tanto, los dos adolescentes de 15 y 17 años identificados durante los procedimientos fueron notificados por el delito de “encubrimiento” y posteriormente restituidos a sus progenitores, por disposición de la fiscalía juvenil.